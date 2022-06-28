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Kurban Bayramı nedeniyle Rus turistleri Türkiye'de yer bulamıyor

Kurban Bayramı nedeniyle Rus turistleri Türkiye'de yer bulamıyor

Rus medyası, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye ve Mısır otellerinde Rus turistlerin yer bulmakta zorluk çektiğini yazdı.

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 Tez Tour ve Fun&Sun yetkililerinden yapılan açıklamada, bu yaz uçuş kısıtlamaları nedeniyle Türkiye ve Mısır sahillerine olan talebin arzın çok üzerine çıktığını, otellerin çoğunu yerel turistlerin doldurduğunu, kalan yerler için ise fiyatların arttığını söyledi.
 
Türkrus.com'un haberine göre Turkom şirketinin sahibi Oleg Belotelov ise haziran başı itibarıyla Türk otellerinde doluluk oranının yüzde 60 olduğunu, geçen senenin aynı döneminde ise bu oranının yüzde 90'ı bulduğunu aktardı.
 
Belotelov, Kurban Bayramı nedeniyle fiyatlarda çok büyük artış yaşanmadığını, Antalya’ya iki kişilik 40-50 bin ruble civarında fiyata tur paketi satın almanın mümkün olduğunu belirtti.
 
Rus turizmci, uçuş sürelerinin ise uzadığına, turistlerin Türkiye’ye 2 saat fazladan, Mısır’a 7,5 saat uçmaları gerektiğine dikkat çekti.

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