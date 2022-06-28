BIST 2.555
DOLAR 16,64
EURO 17,62
ALTIN 977,01
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı 13-19 Haziran haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı! Dikkat çeken artış

Sağlık Bakanlığı 13-19 Haziran haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı! Dikkat çeken artış

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık en yüksek ve en düşük aşılama yapılan illeri de açıkladı.

Abone ol

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Yüzde 50 artış
Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

En az iki doz aşı yaptıran oranı en yüksek ve en düşük iller
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sonbaharı işaret etmişti. Şahin "Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız. Yaz sonu, sonbahar gibi yeniden maskelerimizi takmaya başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Uğur Şahin 'maskeye döneceğiz' dedi Mehmet Ceyhan da açıklama yaptı: Yeni bir dalga geldi zaten
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altında neler oluyor? 28 Haziran altın yükseliyor gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu
Foto Galeri Altında neler oluyor? 28 Haziran altın yükseliyor gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş çıldırdı! 'Ekmek 10 lira olacak' dedi gelen yoruma 'Sen kimin çocuğusun' diye cevap verdi
Özgür Demirtaş çıldırdı! 'Ekmek 10 lira olacak' dedi gelen yoruma 'Sen kimin çocuğusun' diye cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi yolunda: Biden ile görüştüm, biz bunları artık yutmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi yolunda: Biden ile görüştüm, biz bunları artık yutmuyoruz
Aile Destek Programı şartları nedir kimler başvurabilir e devlet nasıl başvuru yapılır?
Aile Destek Programı şartları nedir kimler başvurabilir e devlet nasıl başvuru yapılır?
İrfan Can Eğribayat yeniden Süper Lig'de! Yeni adresi belli oldu
İrfan Can Eğribayat yeniden Süper Lig'de! Yeni adresi belli oldu
Ağız yarası oluşumunu azaltmak için ne yapmalı? Uzman isimden öneriler
Ağız yarası oluşumunu azaltmak için ne yapmalı? Uzman isimden öneriler
Arifiye'de yolco otobüsü alt geçitte sıkıştı
Arifiye'de yolco otobüsü alt geçitte sıkıştı
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu görünce isyan etmiş: Ben çok üzüldüm dalıp dalıp uzaklara gittim
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu görünce isyan etmiş: Ben çok üzüldüm dalıp dalıp uzaklara gittim
Stokçular şimdi yandı! 6. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Stokçular şimdi yandı! 6. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Ekipler güçlükle ikna etti
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Ekipler güçlükle ikna etti
ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede SİHA'yla operasyon
ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede SİHA'yla operasyon