Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi yolunda: Biden ile görüştüm, biz bunları artık yutmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya NATO zirvesine hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuştu. NATO'nun yeni stratejik konseptinin belirleneceği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getireceği Türkiye aleyhindeki adımları vurgulayarak toplantıda ABD Başkanı Biden'a da anlatacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü ve kendisine de yüz yüze görüşme teklifi geldiğini söyleyerek "Bu sabah Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam ya da yarın bir araya gelme arzusunu ifade etti biz de olabilir dedik." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-İsveç Başbakanı ve Finlandiya Başbakanı ve genel sekreterin de katılımıyla ile dörtlü zirve yapacağız. Üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.

-Zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya desteği sürerken çözüm yolu için vurgulayacağım. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. NATO'nun sınırları da olan güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve göç hareketlerinin önlenmesinde kritik roller üslenen ülkeyiz.

-Türkiye rasgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam ya da yarın bir araya gelme arzusunu ifade etti biz de olabilir dedik.

Orta sahada top çevirmekten bıktık

-Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık. Bunlar hep laf üretiyorlar, aynı günün akşamı terörist başlarından bir tanesi çıkmış söyleşi yapıyor bize veriyor veriştiriyor. Öbür taraf ne diyor, biz bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar İsveç polisinin denetimi bunların üzerinde yürüyüşler yaptırılıyor. Aynısı Almanya'da Hollanda'da Yunanistan'da. Bir tarafta 9 tane Amerikan üssü kuruluyor. Bunu neye karşı kurdunuz? Rusya'ya karşı kurduk diyorlar. Ne yaptınız kurdular da? İşiniz gücünüz s-400. Hep laf. Bunları da Biden'a dile getireceğiz. Biz Danimarka'da Norveç'te bunları hep yaşadık. En ufak bir tavır görmedik.

-(Zirvede kimlerle görüşüleceği sorusu) Bu ara Amerika ile en önemli görüşmemiz F 16 meselesi. Ortada oyalama taktiği gidiyor. Yunanistan Başbakanı davetlimdi geçenlerde. Bundan böyle biz görüşmelerimizi birebir yapalım aramıza üçüncü kişileri sokmayalım dedik. Amerika'da senatoda yaptığı konuşmada saldırdığı yer yine Türkiye oldu. Değerli arkadaşlar artık biz bunların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bize karşı 15 Temmuz girişimini yapan FETÖ örgütünün en önemli sığınağı Yunanistan oldu. Kaçanlar hep Yunanistan'ı tercih ettiler. Yunanistan biz gerekli müdahaleyi yapacağız demesine rağmen, el bebek gül bebek besleyip Avrupa'ya uğurladılar. Bunları biz artık yutmuyoruz, şahsiyetli duruş bekliyoruz. Türkiye'nin özellikle duruşundan biz taviz vermeyeceğiz.

Miçotakis ile görüşmem mümkün değil o iş bitti

-(Miçotakis'ten görüşme talebi gelirse tavrınız ne olacak?) İkili bir görüşmeyi artık yapmam mümkün değil bunu açıkladım. Bu yıl olması gereken yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımız vardı. Ne yaptık kaldırdık. Yapılması mümkün değil, bitti o iş. Bunu bitirmiş bir lider görüşme talebine evet diyebilir mi? O kapıyı kapattık. Çeki düzen vermeleri halinde hangi düzeyde görüşülür yol haritamızı çizeriz.

-(Madrid'de ittifak düzeyinde terörizm oturumu) Burada en önemli güç Türkiye. Türkiye gibi bir gücü NATO kaybetmeyi göze alabilir mi? Kolay değil 70 yıl. İlk beşin içinde yer alan bir ülke. Tavizsiz yürüyüşümüzü devam ettirme kararlılığındayız. NATO liderler zirvesinde bugüne kadar yapılanlar, yapılanlara karşı özellikle 5'inci madde gündeme getirilmek suretiyle, binlerce TIR araç gereç silah TÜrkiye'deki özellikle güneyde teröristlere verildiği halde acaba NATO bunlara karşı ne yaptı? Amerika tırlar dolusu silahlar verdi. Bu sabah konuştuk kendisiyle, yine söyleyeceğim. Nasıl NATO'da paydaş ülkeyiz ki bütün silahlar PKK'ya YPG'Ye gönderiliyor kime karşı kullanılıyor? Yunanistan'dakileri Rusya'ya karşı dediniz, güneyimizdeki silahlar kime karşı kullanılıyor? Onlar da Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Fransa biliyorsunuz çimento üretimi yapan fabrika Suriye'nin kuzeyinde mağaralar yapıldı, evler kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya'ya gitti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.