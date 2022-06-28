Aile Destek Programı şartları nedir kimler başvurabilir e devlet nasıl başvuru yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları 27 Haziran'da başlıyor. Peki Aile Desteği Programı kimleri kapsıyor, yardım miktarı ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak?

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Aile Destek Programı ile ilgili detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıklamaları sonrasında yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bu yıl Sosyal Yardım bütçemizi ek programlarla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda aile desteği ile ekonomik anlamda dezavantajlı ailelere yönelik 15 milyar liralık yeni paketi devreye alıyoruz.’ demişti. Peki, Aile Destek Programı nedir, kimlere verilecek? İşte Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile ilgili detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Aile Destek Programı ile ilgili detayları açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık başvuru tarihini duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini belirtti.

Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır:

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz'' dedi. Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

Aile Destek Programı nedir:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Aile Desteği Programı"na ilişkin Bakan Yanık, "Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplar iken, bu paketle biz ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.