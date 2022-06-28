Özgür Demirtaş çıldırdı! 'Ekmek 10 lira olacak' dedi gelen yoruma 'Sen kimin çocuğusun' diye cevap verdi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 24 saatte 1.5 milyon kez izlenen "Uyarıyorum ekmek 10 lira olacak" videosu sonrası gelen bir yorumla çıldırdı. Demirtaş, takipçilerine teşekkür ettiği paylaşılan altına ' 'Amerikan çocuğusun" yazan kişiye "Sen kimin çocuğusun" diye sordu.

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Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, BDDK'nın 'sermaye kontrolü' olarak eleştirilen döviz e kredi kararlarını eleştirerek, “Bakın 10 yıldır alınan kararlar, Türkiye’nin çıkarına kararlar olsaydı TL bu kadar değer kaybeder miydi? Faiz bu kadar artar mıydı? Enflasyon bu kadar artar mıydı? Ekmek 5 lira olur muydu? Ben size söylüyorum 10 lira olacak. Demek ki o kararlar da yanlışmış, bu karar da yanlış” dedi.

Özgür Demirtaş'ın bu konuşmayı yaptığı video, 24 saat içinde 1 milyon 500 binden fazla izlendi. Demirtaş da yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Özgür Demirtaş, bu paylaşımının altına "Özgür Demirtaş, Amerika çocuğusun" yorumu yapan takipçisine ise adeta patladı. Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben anne ve babamın çocuğuyum...

1-) Ben anne ve babamın çocuğuyum. Devlet okullarında hayatım boyunca burslu okudum. İzmir Atatürk Lisesini 3 yıl üst üste Birincilikle bitirdim. Üniversite sınavlarında derece yaptım. 27 yaşımda Yardımcı Doçent, 32 yaşımda Doçent, 38 yaşımda Kürsü Başkanı Profesör oldum.

Senin sakalının kıllarından fazla...

2-) Uluslararası saygın dergilerde 35’in üzerinde Akademik yayın yaptım. Senin yüzündeki sakalın kıllarından fazla Akademik atıf aldım. Dünya çapında (ABD, Avrupa ve Türkiye’de) 10 binden fazla öğrenci eğittim. Uluslararası Marie Curie Araştırma ödülünü en yüksek puan ile aldım

Sen ne yaptın ve sen kimin çocuğusun?

3) Türkiye’ye saygın bir Finans merkezi kazandırdım (Center of Excellence in Finance) Onlarca şirkete danışmanlık yaptım. Peki sen ne yaptın ve sen kimin çocuğusun?"