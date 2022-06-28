Altında neler oluyor? 28 Haziran altın yükseliyor gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.