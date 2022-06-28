Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu! Cüneyt Arkın nereye defnedilecek?

İSTANBUL'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın, Perşembe günü düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.Abone ol
Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta isim Arkın'ın cenaze programı belli oldu.
Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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