Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu... İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları
Türkiye, bugüne acı haberle uyandı. Yeşilçam'dan büyük bir yıldız daha kaydı. Birçok filme imza atan, Yeşilçam'ın yıldızı, Türk sinema tarihinin usta ismi Cüneyt Arkın, bu sabah tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı hadise ünlüleri yasa boğdu. Birçok ünlü isimden sosyal medya paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan gelen acı haberle bugün sevenleri yıkıldı. Dün gece kaldırıldığı özel bir hastanede hayata gözlerini yuman usta Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. İşte ünlülerden gelen üzüntülü paylaşımlar...
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Aras Bulut İynemli
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Armağan Çağlayan
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Ata Demirer
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