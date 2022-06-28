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Cüneyt Arkın'ın TT olan videosu Fatma Girik ölünce bakın ne demişti herkes bunu paylaşıyor

Cüneyt Arkın’ın ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ocak ayında hayatını kaybeden Fatma Girik'in ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, ağlayarak "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" demişti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası bu sözleri gündem oldu.

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası filmleri, yaptıkları yeniden gündeme geldi. Arkın son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in ölüm haberini alınca yıkılmıştı.

Acı haberin ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına boğulmuştu.

"Bekle beni Fatma"
Canlı yayında ağlayarak Fatma Girik'i anlatan Arkın, "İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın, nur içinde yat" diye konuştu.

Canlı yayında konuşurken fenalaşan Arkın, "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" deyip telefonu kapatmıştı.

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası sosyal medyada bu sözler yeniden gündem oldu. Arkın'ın bu sözlerini duyanlar "Kavuştular" yorumlarında bulundu.

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