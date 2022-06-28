MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk Ocaklarında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Türk Ocakları'nda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Bahçeli isyan ederek "Ben çok üzüldüm dalıp dalıp uzaklara gittim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında şunları söyledi:

Türk Ocaklarının kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyası Meseleler ve Çözüm Önerileri sempozyumunda Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını dinleyince hele hele devlete seri katil diyen müfterinin sempozyumda olduğunu öğrenince duygu ve düşünceler kapladı ruhumu. Türkçülüğün ilk sancağı Türk Ocaklarında kaldırılmıştı. Hukuk katliamcısı Nurettin Soyer eliyle bir tezgah kurulmuştur. Herkes elini vicdanına koysun Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocaklarının kuruluş yıl dönümünde ne işi vardır? Benim sözüm Türk Ocaklarının üç beş yöneticisinedir. Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Kılıçdaroğlu'nun 'Din halkın afyonudur' diyen üstelik İslam Dünyası ile ilgili sempozyumda Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız? O salondan mesela Ziya Gökalp, mesela Erol Güngör varken Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasına nasıl hazmettiniz? Ben çok üzüldüm dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi vicdan azabı çekmedi. Türk milletinin ağır sürecinin geçtiği dönemde bu yönetim ne yapar neyle meşgul olur?