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Şehit yakınından Ümit Özdağ'a tepki: Süleyman Soylu çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına şehit yakınından tepki...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bir şehit yakını tarafından tepki gösterildiği anların görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına tepki gösteren şehit yakını, "Biz ona saygı duyuyoruz. Çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor. Böyle bir insana saygılı davranalım. Allah bin kere Süleyman Soylu'dan razı olsun" dedi.

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