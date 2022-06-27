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Ümit Özdağ Hatay iline alınmadı! Jandarma yolunu kesti ilginç diyaloglar yaşandı

HATAY'da ilginç bir olay yaşandı. İlk kez bir parti lideri kente alınmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği Hatay'a girişine izin verilmedi. Valiliğin kentteki etkinlikleri 1 hafta süreyle iptal etmesiyle girişine izin verilmediği bildirilen Ümit Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.

Adana'da dün partisinin 1’inci Olağan Adana İl Kongresi’ne katılan Ümit Özdağ, sabah saatlerinde bir dizi toplantıya katılmak için Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.  Adana'daki konuşmasında, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” diyen Ümit Özdağ'ın konvoyu, Hatay'ın girişinde durduruldu. Jandarma tarafından yolu kesilen Özdağ'a valilik kararıyla kente girişinin uygun olmadığı bildirildi. Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği’nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu. Jandarma, valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Jandarma ile Ümit Özdağ arasında o anlarda şöyle bir diyalog geçti:
Ümit Özdağ: Yürüyerek de geçemez miyiz?
Jandarma: İster motorla, ister yürüyerek geçemezsiniz.

Hatay'a girmeden dönmeyeceğim
Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, bölgede partililerle bekleyeceklerini, Hatay'a girmeden dönmeyeceklerini kaydetti. "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını savunan Özdağ, "Türkiye'deki tüm Zafer Partilileri Hatay'a bekliyorum" dedi.

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