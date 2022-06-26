İspanya'da mültecileri kurşuna dizdiler! En az 23 mülteci öldürüldü görüntüler kan dondurdu

İSPANYA'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 2 bin göçmen izdihama neden oldu. Fas 23 kişinin öldüğünü açıklarken, Fas İnsan Hakları Derneği sayının 29 olduğunu öne sürdü.

Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca düzensiz göçmen de çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor. Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğunu kaydeden Fas makamları, en az 130 düzensiz göçmenin Melilla'ya geçtiğini belirtti.

Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.

"İspanyol polisi vurdu"

Öte yandan İngiliz basını ölenlerin izdihdamdan dolayı değil İspanyol polisinin müdahalesinden olduğunu iddia etti. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edildi.

Göçmenlerin üzerine ateş açan İspanyol polisinin en az 37 göçmeni öldürdüğü aktarılırken, bölgeden gelen cansız beden görüntüleri sayının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği şeklinde yorumlandı.

İspanyol Başbakan Sanchez'den açıklama

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında "İspanyol hükümeti adına, Fas hükümeti ile yaptığımız ve en iyi ilişkilere ve yakın iş birliğine duyulan ihtiyacı gösteren olağanüstü iş birliğine teşekkür etmek isterim. Maalesef bugün Melilla kentinde yaşananlarda da gördüğümüz gibi düzensiz göçe karşı mücadelede içişlerinin yakın iş birliğine ihtiyaç olduğu görülmüştür." dedi.

Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz geçen nisan ayında sona ermiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.

Melilla'da yaşananlar normalleşme sürecindeki ilişkiler döneminde ilk düzensiz göçmen akını olurken 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin öncesinde olması bakımından dikkati çekti.