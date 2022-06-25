BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
YEREL

Kocaeli’de akıl almaz kaza tırın lastiği patladı hava basıncı otomobilin ön kısmını yamulttu

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’de seyir halinde olan bir otomobil ile tır akıl almaz kazaya karıştı. Tırın tekerinin patlaması neticesinde lastiğin içinde bulunan hava basıncı, yanından geçen otomobilin ön kısmını yamulttu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Tarkan, Hyundai marka otomobilini sanayiye bakıma götürmek için yola çıktı. Tarkan otomobiliyle yoluna devam ederken karşıdan gelen 11 AAD 465 plakalı Mercedes marka tırın yanından geçti.

O esnada hareket halinde olan tırın tekeri patladı. Tekerin patlaması neticesinde lastiğin içinde bulunan hava basıncı Özcan Tarkan’ın otomobilinin ön kaputunu, farlarını ve çamurluklarını yamulttu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasını yansıdı.

“Kamera kayıtları olmazsa kimseyi inandıramazdık”
Olaya çok şaşırdığını söyleyen Özcan Tarkan, “Aracımı sanayiye bakıma getiriyordum o esnada karşıdan tır geliyordu. Yan yana geçtiğimiz sırada tırın lastiği patladı. Patlama sebebiyle lastiğin içinde olan hava basıncı arabamın ön tamponunu, farlarını, kaputunu sağ ve sol çamurluklarının hepsini yamulttu. Arabanın zararının 10 bin TL olduğunu düşünüyorum. En azından kamera görüntüleri var da derdimizi anlatabiliyoruz, yoksa kimseyi inandıramazdık” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tunceli'de dev yılan paniği! Gören telefona sarıldı uzunluğu korkuttu
Tunceli'de dev yılan paniği! Gören telefona sarıldı uzunluğu korkuttu
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - VİDEO İZLE
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - VİDEO İZLE
Afyankarahisar'da Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler
Afyankarahisar'da Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler
Yürüyerek girdi sürünerek çıktı! Sancaktepe'deki görüntü pes dedirtti
Yürüyerek girdi sürünerek çıktı! Sancaktepe'deki görüntü pes dedirtti
Bakan Kirişçi Marmaris'teki orman yangını ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Kirişçi Marmaris'teki orman yangını ile ilgili son durumu açıkladı
715 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan kaçakçılar böyle yakalandı
715 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan kaçakçılar böyle yakalandı
Siirt'te köy korucularının kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Siirt'te köy korucularının kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Yeşil saha boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yeşil saha boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Cübbeli Ahmet Hoca'nın gözyaşları! Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidiydi
Cübbeli Ahmet Hoca'nın gözyaşları! Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidiydi
Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi
Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi