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Tunceli'de dev yılan paniği! Gören telefona sarıldı uzunluğu korkuttu

İhlas Haber Ajansı

TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü.

O anları gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı.

Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.

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