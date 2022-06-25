Tunceli'de dev yılan paniği! Gören telefona sarıldı uzunluğu korkuttu
TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü.
O anları gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı.
Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.