Bakan Soylu'dan muhalefete sert tepki! "3 koyunu gütmekten aciz insanlar..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangının tamamen söndürülmesinin ardından yaptığı açıklama ile yangına körükle giderek algı yapan muhalefet temsilcilerine çok sert tepki gösterdi. Soylu açıklamasında; "Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün bu görevlerde varız, yarın başka arkadaşlarımız olur. Muhalefet böyle mi yapılır? 3 koyunu gütmekten aciz insanlar siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir" dedi.

Marmaris'teki yangının kontrol altına alınmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, muhalefetin 'Uçak yok' yalanına çok sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından başları:

Çok riskli bir yangındı

Bu yangın çok riskli bir yangındı. Teyakkuz halinde bir teşkilatımız olduğunu söylemek isterim. Devletin tüm kurumları hazır. Allah'a hamdolsun insan canına bir şey olmadı. Ama ciğerlerimiz yandı, hayvanlarımız yandı. Onun için bir üzüntümüz var.

Muhalefete çok sert tepki

Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün bu görevlerde varız, yarın başka arkadaşlarımız olur. Muhalefet böyle mi yapılır? 3 koyunu gütmekten aciz insanlar siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir.

Yangın söndürme uçağının olmadığını söyleyenler Allah'tan korkmuyor mu? Burada çalışan insanlarımız var. Burada kendini ateşe atanların hakkını ben savunmazsam kendimi sorgularım. Herkesin elindeki imkanı ve gayretlerini aziz vatandaşlarımız görüyor.

Burada çalışan insanlara bu yangınla mücadele edenlerin hakkını sorgulamazsam adamlığım, insanlığım sorgulanır.

Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür. Gece yangın söndürebilen araç farklıdır. Kullandık mı, evet geçen sene deneyimledik. Herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkanı karışırsa tuz kokmuş demektir. Bunlar doğru işler değil. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Jandarma havacılık başkanımız Ali Doğan gece görüşlü hava araçlarıyla ilgili bir değerlendirme ortaya koyacak.

Gece görüşlü helikopter cevabı

Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür. Gece yangın söndürebilen araç farklıdır. Kullandık mı, evet geçen sene deneyimledik. Herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkanı karışırsa tuz kokmuş demektir. Bunlar doğru işler değil. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Jandarma havacılık başkanımız Ali Doğan gece görüşlü hava araçlarıyla ilgili bir değerlendirme ortaya koyacak.

Gece görüşlü helikopter çok başka bir şey

Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Ali Doğan: Gece görüşle yangın söndürmek ve gece görüşlü helikopter çok başka bir şey. Bugün en zorlu şartlı şartlarda en zorlu görevleri yapacak durumdayız. Gece görüşlü helikopterleri sıfır görüşe uygun yapılmıştır. Gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme diye bir şey yok. Avustralya 2015 yılına kadar gece görüşüyle yangın söndürmeye çalıştı bunun olmadığını gördü.

Aslında helikopter gece görüşüyle uçmuyor. Aydınlatılmış bir tünel içerisinde uçuyor. Bu helikopterler Avustralya'da var. Bunlar arama kurtarmada yapılmış helikopterler. Şimdi yangınlarda kullanılıyor.

Bu helikopter gündüz devam eden sabit bir yangında kullanılıyor. Sorti yapıp emniyetli bir irtifada çizip gece gidip o noktaya atıyor. Gündüz şartlarında aydınlatılmış bir koridor çiziyor, gece yangına öyle müdahale ediliyor.