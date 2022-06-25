Afyankarahisar'da Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu Eldere Gölü nilüfer çiçekleri ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Dinar ilçesindeki Eldere Gölü, son zamanlarda Nilüfer çiçekleriyle doldu. Kamış, hasırotu ve nilüfer bitkileriyle kaplanana Eldere Gölü, kuşların göç yolları üzerinde olması sebebiyle de ayrıca dikkuyruk, ördek, tuna gibi nesli tehlikede olan, göç mevsiminde leylek, balıkçıl, söğütbülbülü ve flamingo gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Hem arkeolojik hem doğal sit alanı olarak koruma altında olan bölgede kayık ile nilüfer çiçekleri arasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, gölün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Kapankaya, “Bu mevsim Eldere Sazlığında nilüfer mevsimidir. Gerçekten göl aralarında açan nilüferler görülmeye değer bir doğal güzellikle. Nilüferler ile birlikte değişik türlerde çiçeklerin olduğu gölde aynı zamanda başka birçok su canlısı yaşıyor. Burası aynı zaman Büyük Menderese Nehrinin doğduğu yer. Burasının doğal ve