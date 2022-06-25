Marmaris'teki yangınından yaralı kurtuldu! Hemen tedavisine başlandı

Marmaris'teki orman yangınında alevlerin ortasında kalıp vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan eşek, Doğa Koruma Milli Parklar ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerince kurtarıldı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sularında çıkan yangının ardından yaban hayvanlarını kurtarmak için sahaya inen Doğa Koruma Milli Parklar ve HAYTAP ekiplerine dün gece yanan bölgede yaralı bir eşeğin bulunduğu bilgisi geldi.

Yangının başladığı Küfre bölgesine hareket eden ekipler, vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan eşeği bulmayı başardı.

Kaçmaya çalışan hayvanı sakinleştirerek su veren ekipler, Yangın Koordinasyon Merkezine getirdikleri hayvanın tedavisine başladı.

"Kucaklayarak araca bindirdik"

Eşeği kurtaran gönüllülerden HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, AA muhabirine, bir arozöz şoförünün gördüğü eşeğe ulaşmanın kolay olmadığını, yaklaşık 3,5 saat süren bir arama sonucu hayvanı bulabildiklerini belirtti.

"Bulduğumuzda durumu iç açıcı değildi" diyen Tığoğlu, hayvanı görünce çok duygulandıklarını anlattı.

Tığoğlu, şöyle konuştu:

"Onun masumiyetini, mazlumluğunu gördüğünüzde zaten orada eriyorsunuz. Bizden kaçmaya çalıştı. Sonrasında bir şekilde suyunu verdik ve ilk müdahalesini yaptık. Veteriner hekimimiz yanıklarını tespit edip soğutma uyguladı, merhemlerini sürdü. Tüm gönüllülerle birlikte kucaklayarak araca bindirdik. Resmen zamana karşı yarıştık. 30 dakika içerisinde şehir merkezine inmeye çalıştık.

Vücudun alt kısmı komple yanık. Göğüs altında yanıklar var. Gözünün bir tanesi kör. Arka ayakta bir sakatlık var. Onu da röntgende daha teferruatlı olarak göreceğiz. Veteriner hekimimizin ilk tespit ettiği şeyler bunlar. Aynı zamanda burun bölgesi, kulak bölgesi tamamen yanmış durumda. Tüylerinin tamamı ütülenmiş."

Hayati tehlikesi bulunmayan eşeğin Gökova Hayvan Hastanesine götürüleceği belirtildi.