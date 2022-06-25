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715 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan kaçakçılar böyle yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda eski İslam devletleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 715 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüphelilerin ellerinde bulunan gümüş sikkeler için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin Eyüpsultan'da kaldıkları belirlendi.

715 gümüş sikke ele geçirildi
Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Kimlikleri gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. 8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Yurtdışına çıkarılması yasak eserler olduğu tespit edildi
Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.

Eserler koruma altına alındı
600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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