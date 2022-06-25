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Gelin Evi'nde yarışmacıların yüreğini ağzına getiren şaka! Haftaya damga vuran gelin herkesi şok etti!

Show TV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından en favorisi Gelin Evi'nde son bölüm yaşananlar haftaya damga vurdu. Yarışmacılardan Nevra Bilem öyle bir şaka yaptı ki, tüm yarışmacıların yüreği ağzına geldi. O anlar kameralara komik ve renkli şekilde yansıdı. Bakın Bilem'in şakası ne oldu...

Aslıhan Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği, Show TV ekranlarının favori yarışma programı Gelin Evi'nde bu hafta fenomen gelin Nevra Bilem, diğer yarışmacılara yaptığı şakayla damgayı vurdu. Yürekleri ağza getiren Bilem, neşeli anlara da sebep oldu.Yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık sezona veda demeye hazırlanan Gelin Evi'nde bomba gibi bir hafta yaşandı. Best of etabıyla izleyicilerin karşısına çıkan programa daha önce katılan ve damga vuran isimlerden biri olan Nevra Bilem katılıyor.

 Gelin Evi’nde bu hafta Gelin Nevra Bilem, yarışmacıların mutfağı yorumladığı sırada saklandığı bulaşık makinesinden çıkıp, konfeti patlatarak o misafirlerini korkuttu.

Gelinlerin panik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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