Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: Silahlardan elini çek...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. "Miçotakis, silahlardan elini çek. Barışa gel, bak biz buradayız" diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları Twitter hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın, 12 Adalar bölgesindeki agresif tutumunu eleştiren Mustafa Sarıgül, bu sefer de Miçotakis'e Atina'dan seslendi.

Yunan parlamentosu önünde Türk Bayrağı açtı

Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler kısa süre içerisinde gündem oldu. Görüntülerde Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Türkiye ile dost ol çağrısı yaparak "Şu an Yunanistan'dayım. Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek. Barışa gel, bak biz buradayız" ifadelerini kullandı.