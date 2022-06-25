Kimse ne olduğunu anlayamadı! Konya'da otomobil düğün alanına daldı, yaralılar var
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gazi Mahallesi Dr. Vahdi Yamalik Caddesi'nde yapılan düğün alanına giren E.D. yönetimindeki 42 AY 616 plakalı otomobil, beş kişiyi yaraladı.
Yaralanan K.K, K.G.K, M.T, H.K. ve Y.K. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan K.K, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Sürücü ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.