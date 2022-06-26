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DÜNYA

Sele kapılan 2 çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı! O anlar kameraya yansıdı

UMMAN’da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan bölgede bulunan bir fotoğrafçı kurtardı.

Umman’ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı. Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı. Görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.

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