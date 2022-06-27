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İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor.

AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

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