Aksaray’da define avcısı yakayı ele verdi! Kazı yaptığı yere neler götürmüş neler...

Aksaray’da kaçak kazı yapan defineciye operasyon yapan jandarma şahsı dinamit ve kazıda kullanılan birçok malzeme ile suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde dağlık arazide kaçak kazı yapıldığına yönelik bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda şahsın kimliğini ve kaçak kazı yaptığı yeri tespit eden jandarma ekipleri 1 günlük teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Sulukaya mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim T. (42) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin kaçak kazı yaptığı yerde 2 adet dinamit lokumu, 1 adet kaya kırma makinesi, 6 adet delici alet, 3 adet kırıcı aleti, 6 adet keski, 2 adet levye, 2 adet bıçak, 2 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet küçük kürek, 1 adet 20-22 anahtar, 2 adet bakır çubuk boru, 3 adet el feneri, 4 adet halat, 2 adet süpürge, 1 adet akü, 1 adet piknik tüpü, 2 adet uzatma kablosu, adet makara ve aydınlatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.