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Sözlü tartışma kavgaya döndü! Baba ve iki oğlu sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır’da baba ve iki oğlu ‘kimliksiz ilaç yazamayız’ diyen sağlık ocağında görevli sağlık çalışanlarına saldırdı. Aile Sağlık Merkezine de zarar veren baba ile iki oğlu çalışanların şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Gaziler 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen'e kimlik kartı olmadan ilaç yazdırmak istedi.

Gökmen'in olumsuz cevap vermesi üzerine Gökmen ve araya girmeye çalışan Dr. Mehmet Veysel Yıldırım, baba ve 2 oğlu tarafından darbedildi.

Öte yandan saldırı anında yaşananlar merkezin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimlik kartı olmadan işlem yapmayan Gökmen ile tartışan ve üzerine yürüyen kişi, telefonla konuşuyor. Bunun ardından merkeze gelen 2 kişi, Gökmen ve araya girmeye çalışan Yıldırım'ı darbediyor.

Gökmen ve Yıldırım'ın diğer sağlık çalışanları tarafından doktor odasına alınmaya çalışıldığı yer alan görüntülerde, 2 kişinin kapıyı tekmeleyerek kırdığı yer alıyor.

Gökmen ve Yıldırım, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve 2 oğlunu gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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