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Düzce'de sağanak, inşaat halindeki termal otelin bloğunu yıktı

Düzce'de sağanak sebebiyle inşaat halindeki termal otelin bir bloğu yıkıldı, iki köyü birbirine bağlayan 1 buçuk metrelik yol sel sularıyla kaplandı.

Olay, Beyköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli sağanak sebebiyle Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1 buçuk metrelik yol, sel sularıyla kaplanarak tahrip oldu. Aynı zamanda, Derdin köyünde bulunan inşaat halindeki termal otelin bir bloğu yıkıldı. Yükselen sel sularının, 2'nci ve 3'üncü blokları da tehdit ettiği öğrenildi. Otele ait restoran ve palmiye ağaçları da, şiddetli sağanak sebebiyle zarar gördü.

Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
Selin vurduğu termal otelin, 3 ay sonra hizmete başlayacağı öğrenildi.

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