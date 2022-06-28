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Marmaris'te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş! Sacit Ayhan'ın son görüntüsü

MARMARİS'te ormanı ateşe verip binlerce hektar ormanlık alanı yok eden Sacit Ayhan'ın ormanlık alana gitmeden önce bir marketten veresiye içki almaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

21 Haziran tarihinde Marmaris Bördübet Yediadalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrasında 4 bin 500 hektar küle dönmüştü. Yangın sonrası güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ormanı kundaklayan Sacit Ayhan'ı yakaladı. Ailesiyle mal konusunda kavga ettiği için ormanı ateşe verdiğini itiraf eden Sacit Ayhan, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Ormana gitmeden önce veresiye içki almak istemiş
Marmaris’te ormanı ateşe veren S.A.’nın olaydan kısa bir süre önce bir markete uğrayıp veresiye içki almak istemesi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda S.A.’nın markete gelerek, iş yeri sahibi ile konuştuğu, sonrasında ise iş yeri sahibinin bulunduğu masaya yönelerek tehdit ettiği, ardından ise motoruna binip ormanlık alana doğru hareket ettiği görülüyor.

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