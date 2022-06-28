Cüneyt Arkın'ın ölümü Banu Alkan'ı canlı yayınla gözyaşlarına boğdu: ''Ağlayacağım tek adam!''

''Dünyada kimse onunla yarışamazdı''

Cüneyt Arkın'ı anlatan Banu Alkan şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kalpli adamı. Dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, Hollywood'da olsaydı, herhalde kimse onunla yarışamazdı. Benim dünyada en beğendiğim aktör.