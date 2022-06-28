Cüneyt Arkın'ın ölümü Banu Alkan'ı canlı yayınla gözyaşlarına boğdu: ''Ağlayacağım tek adam!''
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Cüneyt Arkın hakkında konuşan Alkan, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı. Alkan, Arkın için "Dünyada ağlayacağım tek adam" dedi.
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, aldığı acı haberle yıkıldı. Beyaz Tv'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlandı. Cüneyt Arkın hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
''Dünyada kimse onunla yarışamazdı''
Cüneyt Arkın'ı anlatan Banu Alkan şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kalpli adamı. Dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, Hollywood'da olsaydı, herhalde kimse onunla yarışamazdı. Benim dünyada en beğendiğim aktör.
Fizik olarak, ruh olarak kalp olarak bunu her yerde de söylemişimdir."
''Ağyalacağım tek adam''
Sunucu Bilal Özcan'ın "Ağlıyor musunuz şu anda?" sorusu üzerine gözyaşları içinde konuşmaya devam eden Alkan: