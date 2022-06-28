Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır olan aktöre Cüneyt Arkın ismini bakın kim verdi

1963 yılında katıldığı Artist dergisi ile birinci olan sonrasına sinema kariyerine yönelen Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Cüneyt Arkın 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınmıştı. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Arkın dün gece evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Askerlikten sinema kariyerine yönetmen Halit Refik'in dikkatini çekerek adım atan usta oyuncunun isim hikayesi merak ediliyordu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu adının hikayesini şöyle anlatmıştı...