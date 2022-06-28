Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır olan aktöre Cüneyt Arkın ismini bakın kim verdi
Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Cüneyt Arkın 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınmıştı. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Arkın dün gece evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Askerlikten sinema kariyerine adım atan usta oyuncunun isim hikayesi merak ediliyordu. İşte tüm detaylarıyla adının ilginç hikayesi..
1963 yılında katıldığı Artist dergisi ile birinci olan sonrasına sinema kariyerine yönelen Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Cüneyt Arkın 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınmıştı. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Arkın dün gece evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Askerlikten sinema kariyerine yönetmen Halit Refik'in dikkatini çekerek adım atan usta oyuncunun isim hikayesi merak ediliyordu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu adının hikayesini şöyle anlatmıştı...
Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, dün gece evinde fenalaştı. Kalbi duran Cüneyt Arkısıl mesleği doktor olan ve asıl adı da Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın ismini nereden aldığı merak ediliyordu...
Askerlikten sinema kariyerine...
Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti.
2 yıl içinde 30 film
Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.