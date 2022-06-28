Kastamonu ve Düzce'de selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Sel ve su taşkınları sebebiyle Kastamonu ve Düzce'de kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Batı Karadeniz'de kırmızı kodlu uyarının ardından başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Derelerin taştığı, köprülerin yıkıldığı bölgede birçok kişi tahliye edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için ekipler seferber oldu. Bayrak'ın iş makinesi ile bölgedeki köprü üzerinden geçerken, köprünün çökmesi ile sele kapıldığı tahmin ediliyor. Bayrak için ekipler, Üçköprü mevkiinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Küre'de ise İkizciler köyünde yaşayan 22 yaşındaki Recep Bakırcı için kayıp ihbarı yapıldı. Bakırcı'yı bulmak için bölgede arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarma da çalışma başlattı.

Soylu: Arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde kaybolan Recep Bakırcı ile Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.