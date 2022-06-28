Memur maaşları ne zaman ödenecek 2022 temmuz ayı ödemesi ne zaman?

Memur maaşları ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Peki, memur maaşları ne zaman ödenecek 2022? Hangi memura ne kadar enflasyon zammı yapılacak?

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Temmuz ayı zamlı memur maaşları hakkında yeni gelişmeler bugün milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peş peşe açıklamlar ardından memur maaşlarının yatacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildi. Öte yandan temmuz zammı hakkında da güzel haberi verdi. İşte, 2022 temmuz memur maaşı hakkında...

Memur maaşları ne zaman ödenecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.

Asgari ücrete zam gelecek mi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.