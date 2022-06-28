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Sakarya'da baş ağrısı ve tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırıldı sonrası feci

Sakarya'da baş ağrısı ve tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırıldı sonrası feci

SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk babası Günay Gür, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti.

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Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk babası Günay Gür, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile Kaynarca Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği görülen Gür, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası Gür’ün cenazesi, Şeyhtımarı Mahallesi Zadeler Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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