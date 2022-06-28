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101 yaşındaki Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
101 yaşındaki Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası verildi

ALMANYA'da Holokost döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan 101 yaşındaki Josef Schuetz, yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Schuetz, şimdiye kadar Nazi Almanya'sının savaş suçlarına ortak olmakla suçlanan en yaşlı kişi oldu.

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Almanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Brandenburg eyaletindeki mahkeme, Holokost döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan ve 1942 ile 1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine karışmakla suçlanan 101 yaşındaki Josef Schuetz hakkındaki kararını açıkladı.

"Neden burada olduğumu bilmiyorum"

Yargıç Udo Lechtermann, kampta gardiyan olarak çalışırken işlenen cinayetlere ortak olmaktan suçlu bulduğu Schuetz'in 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının işlediği suçlardan yargılanan en yaşlı kişi olan Schuetz, davanın son duruşmasında, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Schuetz avukatı Stefan Waterkamp, duruşmadan önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlu bulunması durumunda temyize gideceklerini söylemişti.

Hakkındaki suçlamaları reddetmişti

Schuetz, daha önceki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediğini ve o dönemde tarım işçisi olduğunu söyleyerek Sachsenhausen'de işlenen suçlarla ilgisinin olmadığını iddia etmişti. Ancak savcılar kampta işlenen suçlarda Schuetz'in gardiyan olarak "bilerek ve isteyerek" yer aldığını belirtmişti.

Schuetz, 1942'de Sovyet mahkumların kurşuna dizilmesi ve toplama kampının gaz odalarında mahkumların zehirli "Zyklon B" gazı ile öldürülmesinde rol almakla suçlanıyordu.

Tutuksuz yargılanan 101 yaşındaki Schuetz'in yaşı göz önünde bulundurulduğunda hapse atılması beklenmiyor.

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