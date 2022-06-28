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Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Biden, Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyorum

Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Biden, Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bu akşam veya yarın bir araya geleceklerini söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid'deki NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin bu üyelik başvurusuna yönelik yaptığı vetoya ilişkin görüşmelerin yapılacağı NATO'nun Madrid Zirvesi'ne ilişkin ön görüşmeler sürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Erdoğan, Biden'ın Madrid zirvesinde bugün kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Olabilir dedik" açıklamasında bulunmuştu.

"Başkan Erdoğan'la görüşmeyi dört gözle bekliyorum"
Beyaz Saray'dan telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.

Başkan Biden, liderlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve İttifak'a yönelik terör gibi tehditleri tartışacakları, ittifakın istikrarını güçlendirmek için tarihi kararlar alacakları Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini kaydetti."

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