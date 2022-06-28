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Yengesinin üzerine kuma getirmek isteyen abisini öldürdü

Yengesinin üzerine kuma getirmek isteyen abisini öldürdü

 BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ikinci evliliğe onay vermedikleri için eşini, annesini ve babasını darp ettiği iddia edilen bir kişi 14 yaşındaki erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan kardeş, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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İddiaya göre, evli olmasına rağmen ikinci evlilik yapmak isteyen Harun Kaçmaz(24) gündüz bu konu hakkında telefonla görüştüğü annesi ve eşi ile tartıştı. Gece saat 23:00 sıralarında işten eve gelen Harun Kaçmaz, eşi Esra Kaçmaz (22) ile tartışmaya başladı. Tartışmaya dahil olan babası Muzaffer Kaçmaz(50) ve annesi Emine Kaçmaz(41)'ı darp eden Harun Kaçmaz'a engel olmaya çalışan erkek kardeşi A.K.(14) mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile abisini göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Harun Kaçmaz, 112 ambulansı ile sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp evden ayrılan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme polisi ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Harun Kaçmaz'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği, küçük yaştaki zanlı A.K.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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