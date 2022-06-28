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Açlık sınırı artık asgari ücretin zamlanması beklenen rakamın da üstünde! Türk İş açıkladı

Açlık sınırı artık asgari ücretin zamlanması beklenen rakamın da üstünde! Türk İş açıkladı

Türk-İş Haziran ayı verilerinde gıda fiyatlarının yüzde 117 arttığını, yoksulluk sınırının da 20 bin lirayı aştığını duyurdu. Açlık sınırı ise kulislerde asgari ücretin ikinci kez zamlanmasıyla çıkması beklenen rakam olarak konuşulan 6 bin lira seviyelerini de aşarak 6 bin 319 lira oldu.

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Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6 bin lirayı da aşarak 6 bin 319 liraya yükseldi.

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 Haziran ayı sonucuna göre; gıda enflasyonu yüzde 117'yi aştı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 319 liraya, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.
Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması 2022 Haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 6,2; son 12 aylık artış da yüzde 117,3 oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 8 bin 313 liraya ulaştı. Açıklamada, "Bir kişiye neredeyse iki asgari ücret gerekiyor" ifadesi yer aldı.

Açlık sınırı 6 bin 891 lira ile mevcut asgari ücretin 2 bin 137 lira üzerine çıktı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6 bin 391 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 20 bin 818 liraya ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Mutfak enflasyonu aylık 6,2 oranında arttı
Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Haziran 2022 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 117,29 olarak hesaplandı. Altı aylık değişim oranı yüzde 55,96 oranında oldu.

Aralık 2021'de 4 bin liraydı

Türk İş'in Aralık 2021'de açıkladığı açlık sınırı 4.013,26 TL idi. 2022 yılı başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretten sonra Ocak 2022'de ise asgari ücreti yakalayarak 4 bin 250 lira olmuştu. Ocak ayında yoksulluk sınırı ise 13 bin lirayı aşarak 13 bin 844 lira olarak açıklanmıştı.

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