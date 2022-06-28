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Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "çelikten pençeleri" ile terör yuvalarını parçalamaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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