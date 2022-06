Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi ayrıklıkçıların önünü kesti Sırp lider tehdit etti

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) devlete ait yetkileri entite düzeyine taşımasına ilişkin aldığı kararların iptal edildiğini duyurdu. Ülkenin Sırp lideri Milan Dodik, "Bosna Hersek her an her şeyin olabileceği bir ülke." dedi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, RS Halk Meclisi tarafından entite düzeyinde ordu kurulması, vergilendirme sisteminden çıkılması ve entite içerisinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturmasına dair alınan kararların geçersiz sayıldığı ifade edildi.

Bosna Hersek Meclisi üyeleri tarafından RS'nin bu kararlarının Bosna Hersek devlet yetkilerine ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye yapılan başvurunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, başvurunun haklı bulunduğu kaydedildi.

RS'nin, ulusal düzeydeki kurumları entite düzeyine çekmeye çalışarak ayrılıkçı bir siyaset izlediği, mahkemenin kararıyla bu adımların önüne geçildiği kaydedildi.

Sırp liderden sert tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, RS Halk Meclisinde alınan kararların ne olursa olsun uygulanacağını söyleyerek "Anayasa mahkemesinin bütün kararları iptal ettiğinden emin misiniz? Bosna Hersek her an her şeyin olabileceği bir ülke." dedi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verildiği gün mahkeme kararlarının geçersiz kalacağını savunan Dodik, "Bilmenizi isterim ki amaçladıklarımızı yapacağız. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ertelemiş olabiliriz ama bu sizi yanıltmasın. Bazı kararların uygulanması için doğru zamanı kollayacağız." diye konuştu.

Boşnak tarafı karardan memnun

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, RS Halk Meclisinin anayasal prensiplere ilişkin hükümlerini ve devlete ait adalet, vergilendirme ve savunma sahalarındaki yetkilerin RS entitesine taşınması konusundaki önergelerini iptal etti. Bosna Hersek devleti adına bir zafer daha.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrılıkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Dodik, daha önce, ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumunun yetkilerini RS bünyesinde kurulacak yeni bir kuruma devretmeye ilişkin kanun teklifinin RS Meclisinde kabul edilmesini sağlamıştı.

RS'nin "ayrılma planı" olarak ifade edilen uygulamaların Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendiğini duyuran Dodik, "Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşıyız. Dolayısıyla Bosnalı Sırpların Bosna Hersek'in kurumlarından çekilmesini şimdilik durdurduk." ifadelerini kullanmıştı.

Entite düzeyinde kurulacak kurumların varlığının RS'nin "paralel" bir devlet hazırlığında olduğu şeklinde nitelendirilirken, Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve hareketleri Bosna Hersek'te yeniden savaş olur mu sorularını gündeme getirmişti.