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Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Tisserand'a talip var

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Tisserand'a talip var

Yeni sezondaki en önemli hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünmediği isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusuna İtalya Serie A'dan 3 milyon Euro değerinde bir teklif geldi.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte sistem değişiyor. Portekizli hocanın takımda düşünmediği Marcel Tisserand'a da teklifler gelmeye devam ediyor.

Tisserand'a 3 milyon euro

La Gazzetta Dello Sport, Marcel Tisserand için Udinese'nin 3 milyon Euro'yu (53 milyon TL) gözden çıkardığını ve transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 2 sezon önce 4 milyon euro bonservisle gelen Tisserand'ın da İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper yönetime kolaylık sağlayacağını ve ücrette anlaşılması halinde gidebileceğini iletti.

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