Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Tisserand'a talip var

Yeni sezondaki en önemli hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünmediği isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusuna İtalya Serie A'dan 3 milyon Euro değerinde bir teklif geldi.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte sistem değişiyor. Portekizli hocanın takımda düşünmediği Marcel Tisserand'a da teklifler gelmeye devam ediyor.

Tisserand'a 3 milyon euro

La Gazzetta Dello Sport, Marcel Tisserand için Udinese'nin 3 milyon Euro'yu (53 milyon TL) gözden çıkardığını ve transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 2 sezon önce 4 milyon euro bonservisle gelen Tisserand'ın da İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper yönetime kolaylık sağlayacağını ve ücrette anlaşılması halinde gidebileceğini iletti.