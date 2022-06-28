CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Marmaris'teki orman yangınından, zamlara pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, diyabetli çocuklara katkı verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Marmaris'teki orman yangını sonrası yaşanan tartışmalara değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Devletin yönetilemediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan beni dinlese çok şey olacak ama dinlemiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, diyabetli çocuklara katkı verdiği için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Akıllarını kullanmıyorlar, yönetemiyorlar. Bir kişi ben her şeyi bilirim diyor kimseye danışmam diyor. Sizler de bilirsiniz ki bir kişi bunu diyorsa aslında bir şey bilmiyordur.

"Sözüm var toplayıp yakacağım"

-Şeker üretimimiz düştü şeker fabrikalarını satın dediler. 10 fabrikayı 680 milyon dolara sattılar. Sadece nisan ayında tefecilere ödenen faiz 19 milyar lira. Bunların yatacak yeri var mı? 24 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı. Sonra zam üstüne zam... Çayda da aynı şeyi yapacaklar. Şekerde hangi oyunları oynamak istiyorlarsa çayda da aynısını yapmak istiyorlar. Ulusal çay konseyi fiyat belirleyeceklermiş. Yükü sırtından atacaklar... AK Parti iktidarı döneminde 20 bin ton çay ithal edildi. Sözüm söz kim çalışıyorsa iktidar olacağız Rizeli, Trabzonlu kardeşim kaçak çayla nasıl mücadele edilir göreceksin. Sözüm var kaçak çayları toplayıp yakacağım. Oy peşinde koşan kısır siyaset yapmıyoruz. Bu millet artık uyandı milletin sesi var bil bunu artık. 6 büyük ilde elektriği bedava vereceğiz bunun da sözünü verdim.

"Erdoğan'a teşekkür ederim"

-Erdoğan beni dinlese çok şey olacak ama dinlemiyor arada bir dinliyor 3 hafta önce şeker hastası çocuklar için söylediklerim vardı. Düzeltin demiştim. Söz vermiş bunu yapacağım demiş teşekkür ederim kendisine beni dinlediği ve diyabetli çocuklara katkı verdiği için.

-Yunanistan'a efelenir beyefendi. Bir adalar ile ilgili cümle kur diyorum. Cümle dahi kuramıyor. Hocalar söyledi, askerler söyledi adalara silah getiriyorlar Lozan Anlaşması'na aykırı gıkı çıkmadı.

"Orman yanıyor o senin benim ormanım"

-Marmaris'teki yangın....Yangınların olacağını Bahçeli sen nasıl yangınların olacağını biliyorsun diyor. Tek yazı okumamış.. Dünya kadar yayın var...Allah akıl fikir versin. Yangın çıktı gittik üç gün söndüremediler. Niye yapamıyorsunuz? Gece görüş helikopter yok. Bu yangının çıkacağını 1 yıl önceden dünya söyledi. Akdeniz Havzası'nda yangın çıkacağını. Sen beşli çeteye on dakikada ihale vereceksin. 4 Temmuz'u bekleyeceksin. Ben bunu söyledim diye kıyamet koparıyorlar. Biz haklıyız.

-Erdoğan açıklama yapıyor. Ben senin gibi değilim Muğla Büyükşehir Belediyesi bende değil oradadır halkındır. Nerede varsa belediye halkındır. Bende değil. Acaba ne yaptınız diyor? Biz bakanlarımızla buraya indik adımları attık.

-Vallahi de billahi de devletin ne olduğunu ve nasıl yönetildiğini bilmiyorlar. Mücadele edenlere teşekkür ederim. Marmaris Belediyesi 328 personel görevlendirdi 156 araçla müdahale ettiler bunu vali biliyor. Su takviyesi büyükşehir belediyesi yaptı. Veteriner hekimler görevlendirildi. Yangına giden araçlar bozulursa diye tamir ekipleri görevlendirildi. Sen ben ayrımı yapıyor. Orman yanıyor o orman senin benim ormanım. Senin belediyeni ayırmadım diyor. Niye 4 Temmuz'u bekliyorsun? Kanun gayet açık. Bakanları göndermişler. Ne yapıyor bakanlar?

-Efendim bunların dünyaya bakışı bizimki ile aynı değil. Malum 15 Temmuz sonrası FETÖ ile bağlantılı olan şirketleri aldılar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devrettiler. Başlarına kayyum atadılar. Piyasada simsarlar dolaşmaya başladı. Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir yakını getirip Boydak Holding'e kayyum olarak atıyor. Bir süre sonra yurt dışında depo yapmamız lazım diyorlar dünyanın parasını gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner aynı zamanda kayyum...Dersiniz ki para da adam da yok... 20 milyon avro yok. Canikli'ye sesleniyorum niye konuşmuyorsun neden bu adamı koruyorsun? Canikli meraklanma kanun çıkaracağız kimse hesap soramaz diyor.