Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Kurban Bayramı ikramiyesine zam yapıldı mı? İşte paraların yatacağı tarih

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her sene verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi.