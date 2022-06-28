Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Kurban Bayramı ikramiyesine zam yapıldı mı? İşte paraların yatacağı tarih
9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ikramiye verilecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla emekliler "Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?" sorusuna yanıt arıyor... İşte bayram ikramiyesi detayları...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her sene verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi.
Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi.
Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
Paralar ne zaman yatacak?
9 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor.