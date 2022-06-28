Mithat Sancar: HDP'nin gücü oyunda değil fikriyatında

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Herkes HDP'yi sayılar üzerinden tartışıyor ama bizim gücümüz sadece oyumuzda değil aynı zamanda fikriyatımızdadır. " dedi.

Abone ol

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, HDP'nin 3 Temmuz'da yapılacak 5. Olağan Büyük Kongresi'ne herkesi davet ederek başladı.

Kongrelerinin, kendilerini yok etmeye çalışanlara, HDP'siz bir ülke ve dünya tasarlayanlara karşı en güzel ve güçlü cevap olacağını; toplumdaki çaresizlik duygusunu ortadan kaldıracağını öne süren Sancar, kongreyi çok önemsediklerini belirtti.

Sancar, "Eğer bu toplumun önüne gerçek çözümü, güçlü bir alternatifi koyarsak, iktidar açık ara kaybedecektir. Öyle kaybedecektir ki dünyadaki bütün otoriter yönetimlere ders olacak ve halklara ilham kaynağı olacaktır. Biz, bu farkındalıkla kongreye gidiyoruz." diye konuştu.

- "Gücümüzü siyasetten ve halkımızdan alıyoruz"

Türkiye'nin ve siyasetin gündeminde HDP'nin olduğunu dile getiren Sancar, "Biz neden gündemde olduğumuzu biliyoruz. Çünkü 100 yıllık kanlı döngüyü, kısır çekişmeyi ve tekrarlanan felaketleri önleyecek gerçek alternatif buradadır, HDP fikriyatındadır. Bunu, en iyi bilen de iktidardır. İktidar, HDP'nin gücünün ne olduğunu biliyor. Herkes HDP'yi sayılar üzerinden tartışıyor ama bizim gücümüz sadece oyumuzda değil aynı zamanda fikriyatımızdadır. Gücümüz, siyasetten geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sancar, halkların güçlü inancının desteğiyle Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyacaklarını, buna inandıklarını, ülkenin büyük çoğunluğunu da buna inandıracaklarını savundu.

"Bu ülke; zulme, yalan ve talana mahkum değildir, başka bir ülke ve dünya mümkündür, onu da biz inşa edeceğiz." ifadelerini kullanan Sancar, şöyle konuştu:

"Seçim yaklaştıkça, Kürtler ve HDP'yi hatırlayanlar artıyor. Sadece iktidar değil, iktidar dışında kalanlar da HDP üzerinden hesaplar yapıyor. Seçim dönemi Kürtler ve HDP'yi hatırlayanlara bakın. Bunların yaptıkları, Kürtlere sadece sayı ve oy olarak bakmaktır. Oysa biz Kürtlerin ve HDP'nin temsil ettiği kitlenin bir sayı olmadığını, bir özne olduğunu; bu ülkenin kurucu aktörü ve gücü olduğunu savunuyoruz, bunu temsil ediyoruz. Kürtler sayı değildir. Kimse Kürtleri oy hesabında basit bir rakam olarak görme yanılgısına düşmesin. Bu kadar büyük bedeller ödeyerek, büyük birikim yaratmış bir halkın buna cevabı ağır olacaktır. Kimse sayıya indirgemesin, oy hesabıyla yaklaşmasın. HDP, Kürtler başta olmak üzere temsil ettiği halkların iradesini, siyasetin kurucu gücü haline getirmeye kararlıdır. Kürtleri, kolay kandırılacak, manipüle edilecek bir halk olarak değerlendirmekten vazgeçin. Güzel sözlerle, boş laflarla bir yere çekilecek bilinçsiz bir kitle olarak görmekten vazgeçin. Vazgeçmiyorsanız, seçim günü Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği halklar size bunun faturasını ağır ödetecektir. İktidara da bizim dışımızda kalan muhalefete de ve siyasette bir yer almak isteyen herkese de bunu hatırlatmak görevimizdir."

İdam cezasına ilişkin tartışmalara da değinen Sancar, ölüm üzerinden her türlü programı reddettiklerini, barış ve yaşam siyasetini savunduklarını söyledi.

Sancar, "Ölüm cezasından medet bulacak kadar yozlaşmış bir zihniyetin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Savaşlar üzerinden kendi varlığını sürdürmeyi hesaplayan bir siyasetin ve bu siyasetin içinde kalarak yol yürüyeceğini sananların bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Ölüm ve savaş siyasetine karşı çıkmadıkça kimse kendini gerçek muhalefet saymasın." şeklinde konuştu.

Mithat Sancar, Aleviler başta olmak üzere bütün inanç gruplarının haklarını savunmaya devam edeceklerini, farklı dönemlerde haksızlığa uğrayan vatandaşların anılarını unutmayacaklarını belirtti.