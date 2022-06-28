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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye çıkışı: Her şeyi yaparız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye çıkışı: Her şeyi yaparız

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme fırsatlarını gördüklerini ve bunlardan yararlanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.

'Zengezur koridoru'

Diğer yandan Türkiye tarafının ‘Zengezur koridoru’ ile ilgili açıklamalarının Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine engel olduğunu dile getiren Paşinyan, ama bunun Türkiye’yle diyalogu kesecekleri anlamına gelmediğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

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