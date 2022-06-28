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Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan CHP'li hakkında ikinci karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan CHP'li hakkında ikinci karar

İZMİR'de 2020 yılında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesaplarından paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan verilen beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından dosya, tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Bugün görülen duruşmada Özdemir hakkında bir kez daha beraat kararı çıktı.

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İzmir'de 2020 yılı Mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 2020 yılının Aralık ayında görülen karar duruşmasında 50. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

Duruşma savcısı, hakimin kararını istinafa taşırken, itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
Bozma kararıyla dosya, yeniden İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Özdemir, yeniden hakim karşısına çıkarken, mahkemeden tekrar beraat kararı çıktı.

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