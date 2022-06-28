Mersin'de eski nişanlısını öldürdü! O cani savunmasında bakın ne dedi

MERSİN'de, eski nişanlısı 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Barış Can U. savunmasında, "Raziye'yi yerde görünce kendime geldim. Annemden, babamdan daha çok severdim." ifadelerini kullandı.

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Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Barış Can U. (24), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve Oskay'ın ailesi de salonda hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Anne Fatma ve baba Murat Oskay da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

"Bir anlık sinirle..."

Sanık Barış Can U. savunmasında, "Olay günü konuşmak istedim. Bana hakaret etti. Bir anlık sinirle elimi silaha attım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Raziye'yi yerde görünce kendime geldim. Annemden, babamdan daha çok severdim." ifadelerini kullandı.

Avukatları ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.