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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da bugün 8 ilçede sular kesilecek. İSKİ 28 Haziran 2022 tarihinde Kadıköy, Maltepe, Silivri başta olmak üzere 8 ilçede planlı kesintiye gitti.

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 28 Haziran yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler:Yavuz Selim Mah

Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler:Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler:Caferağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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