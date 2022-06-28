İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi
İSTANBUL'da bugün 8 ilçede sular kesilecek. İSKİ 28 Haziran 2022 tarihinde Kadıköy, Maltepe, Silivri başta olmak üzere 8 ilçede planlı kesintiye gitti.
İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 28 Haziran yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Selim Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Caferağa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.