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AK Parti'li Aydemir'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Sen belli ki milli değilsin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'li Aydemir'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Sen belli ki milli değilsin

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştirerek, "Tarihimizde ilk defa PKK diz çökmüş vaziyette, yok olmak üzere. Bunu yapan bir insana, milliyetçiliği bayrak yapan birisi niye böylesine yaylım ateşi açar, nedir bu düşmanlık, hesap ne? Sen belli ki milli değilsin." dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni siyasi partilerin kışkırtmaya dönük yol yürüdüklerini dile getirerek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş arasında geçen diyaloğu anlattı.

Vatandaşın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehitlerin kanını yerde bırakmadığını söyleyerek Özdağ'a tepki gösterdiğini aktaran Aydemir, "İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yol haritasıyla teröre dönük canhıraş bir mücadele veriyor ve sonuç alıyor. Tarihimizde ilk defa PKK diz çökmüş vaziyette, yok olmak üzere. Bunu yapan bir insana, milliyetçiliği bayrak yapan birisi niye böylesine yaylım ateşi açar, nedir bu düşmanlık, hesap ne? Sen belli ki milli değilsin." diye konuştu.

Türk Ocakları'na Kılıçdaroğlu tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ocakları tarafından düzenlenen "Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2 Sempozyumu"nda yaptığı konuşmaya, Karl Marx'ın sözüyle başlamasını eleştiren Aydemir, "İslam dünyasının sorunları görüşülürken, İslam düşmanı birinin tespitiyle insan o toplantıya başlar mı? Müktesebat, birikim yok." ifadelerini kullandı.

"PKK ile iş tutuyorlar, HDP ile kol kola yürüyorlar, öbür taraftan da Türk Ocağı toplantısında boy gösteriyorlar. Bu ne iş?" diye soran Aydemir, Türk Ocağı yetkililerinin "Ayrım yapan, faşist bir yaklaşım sergileyen HDP ile yürüyenlere mesafe koyuyoruz" demesi gerekirken tepki vermediğini söyledi.

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