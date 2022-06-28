Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Trabzonspor'dan flaş teklif

Fransız basını, Trabzonspor'un Lille forması giyen eski futbolcusu Yusuf Yazıcı için kiralama teklifinde bulunacağını iddia etti.

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CSKA Moskova'da kiralık geçirdiği sezonun ardından bonservisinin bulunduğu Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Milli oyuncunun Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fransız basını sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.

Rusya'da yeniden doğdu!

Fransa'da geçirdiği kötü yarım sezon ardından 2021/2022 sezonun ikinci yarısında Rusya ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı oynadığı 12 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Rusya'da gösterdiği harika performansa rağmen CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığını duyurdu.

Trabzonspor İddiası

Fransız basının ortaya attığı iddiaya göre milli oyuncu eski takımı Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Orta sahasını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bakasetas için Avrupa'dan teklifler alan bordo-mavili ekibin, Yunan oyuncunun yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmak istediği belirtildi. Trabzonspor'un Yusuf'u 1 sezonluk kiralamak için Fransız ekibinin kapısını çalacağı aktarıldı.

Fransa'ya transfer olduktan sonra da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle sık sık görüşen Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

Sözleşmesi 2024'te son buluyor

Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te son buluyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon olarak gösteriliyor.