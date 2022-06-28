Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Biden ile görüşmesinde kendisine NATO'da yüz yüze görüşme teklifi geldiğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin ABD cephesinden açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Sullivan, görüşmenin yarın NATO Zirvesi kapsamında yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Madrid'deki zirveye hareketinden önce Biden ile bu sabah bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiş ve zirve kapsamında da bir araya geleceklerini belirtmişti.